Ялта, Крым, 25 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Ялте вынесен приговор бывшему заместителю главы города Олегу Земляному и экс-начальнику управления потребительского рынка и услуг администрации Михаилу Епику, сообщает 25 августа пресс-служба прокуратуры Крыма.

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«Установлено, что обвиняемые принудили предпринимателя за решение вопроса о включении объекта в схему размещения НТО оплатить 600 тыс руб под видом взносов на развитие города», — сообщила-пресс-служба прокуратуры.

Городской суд Ялты согласился с позицией прокурора и признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 169 УК РФ (иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица).

За преступления бывшему заместителю главы администрации Ялты Олегу Земляному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с запретом на 3 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, бывшему чиновнику предприсано выплатить штраф в размере 50 тыс рублей.

В свою очередь, начальник управления потребительского рынка и услуг Михаил Епик приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с запретом занимать аналогичные должности в течение 2 лет и также штрафом в размере 50 тыс рублей.

Оба чиновника были освобождены от должностей в ноябре 2015 года на основании поданных заявлений об увольнении по собственному желанию. Пост замглавы Ялты Земляной получил в качестве компенсации за ликвидацию Гаспринского поселкового совета, которым он руководил с 2010 года.