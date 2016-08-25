Москва, 25 августа, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ привело к росту прибыли банковского сектора впервые с 2014 года, однако процентные доходы банков не растут из-за стагнации кредитных портфелей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом свидетельствуют данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), посвященного итогам деятельности банковского сектора во втором полугодии 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В апреле-июне 2016 года банковский сектор — впервые с III квартала 2014 года — получил чистую прибыль около 54 млрд рублей даже без учета данных Сбербанка, что названо документе НАФИ «осторожным позитивом». По оценкам Аналитического центра НАФИ, чистая прибыль сектора за этот период составила около 51 млрд рублей. Для сравнения — в 1 квартале чистый убыток составил около 22 млрд рублей, а в последний раз положительный квартальный результат был получен банковским сектором (без учета Сбербанка) в III квартале 2014 года (81 млрд рублей).

«Рост прибыльности сектора во II квартале обеспечен сокращением отчислений в резервы (на 38% по сравнению со II кварталом прошлого года) и снижением процентных расходов (на 9%)», — отмечают аналитики НАФИ. Стабилизация макроэкономической ситуации и смягчение денежно-кредитной политики позитивно отразились на платежной дисциплине заемщиков и стоимости фондирования, делают вывод эксперты.

Вместе с тем влияние процентных доходов банков на финансовый результат остается слабым: по итогам II квартала 2016 года их объем (без учета данных Сбербанка) вырос менее чем на 5%, отмечается в исследовании.

«Рост процентных доходов сдерживается фактически стагнирующими кредитными портфелями. В июле совокупный портфель корпоративных кредитов показал рост (+1,6%) впервые за последние 6 месяцев, однако был почти полностью обеспечен валютной переоценкой (без нее рост составил менее 0,5%). Восстановление кредитной активности заметно пока лишь в розничном кредитовании (объем выданных в I полугодии кредитов вырос примерно на 30%), однако рост портфелей наблюдается лишь в ипотечном сегменте, в то время как для необеспеченной розницы пока характерно преобладание коротких кредитов», — указывают эксперты НАФИ.

Доля комиссионных доходов также снижается, хотя традиционно в кризис наблюдается рост таких доходов, в том числе от операций с ценными бумагами и иностранной валютой, говорится в документе. Однако позитивный эффект от макроэкономической стабилизации и снижения ключевой ставки до 10,5% «с запасом перекрыл сокращение чистых комиссионных доходов (-14%) и чистый убыток от операций с инвалютой (минус 7 млрд против прибыли в 48,9 млрд рублей во II квартале 2015 года)», свидетельствуют данные исследования.

Эксперты НАФИ прогнозируют, что по итогам 2016 года совокупная чистая прибыль банковского сектора (с учетом Сбербанка) составит около 600−620 млрд рублей, превысив на 20% результаты 2014 года и в пять раз — прибыль 2015-го. Доля Сбербанка в прибыли сектора сохранится на уровне первого полугодия и составит 70−75%. Ключевое влияние на финансовые результаты сектора продолжит оказывать сокращение отчислений в резервы на возможные потери, указывают авторы исследования.