Красногорск, 25 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Ошибки в кадастрировании, «накладывающие» на земли лесного фонда Московской области частные владения, предлагается законодательно исправить, подвергнув «лесной амнистии». Об этом 24 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента РФ Владимира Путина в ходе совместной встречи в Кремле. Однако, как отмечают эксперты, у данной инициативы есть две стороны. Несомненно, рядовые дачники получат возможность беспрепятственно выполнять операции с землей, на которую раньше были наложены определенные обязательства. Тем не менее возможностью исправить некоторые «ошибки» в реестрах могут воспользоваться и недобросовестные чиновники и крупные компании-застройщики, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Иван Шишкин. На даче (Около дачи). 1894 73,5

Так, по мнению эколога, юриста, главы «Альянса Зелёных» Александра Закондырина, зачастую в области фиксируются земли де-юре находящиеся в реестре земель лесного фонда, но на которых в реальности уже десятки лет ведутся сельскохозяйственные работы или расположены дачные владения. Спасти «бабушек», неожиданно решивших продать свой участок, и будет призвана «лесная амнистия».

«Любые ошибки, которые есть в кадастре или реестрах области, надо исправлять. Нужно, чтобы было понятно, к какой категории земель относится тот или иной участок и какие права и обязанности есть у конкретного собственника, а земли лесного фонда накладывают ограничения на строительство на этой территории. Если там есть лесные угодья и есть охранный статус, то собственника надо ограничивать. Но есть участки, которые давным давно вовлечены в хозяйственный оборот, и там нет уже никакого леса, там нечего охранять, но они по-прежнему относятся к землям лесного фонда, и когда человек, например, хочет продать участок, у него начинаются проблемы. Бабушка, которая не может продать участок, потому что чиновники ошибаются в кадастре — бардак и издевательство», — пояснил Закондырин.

Собеседник агентства также отметил, что при введении амнистии необходимо четко отделить добросовестных владельцев участков от желающих нажиться на возможности исправления документов различных чиновников и крупных девелоперов.

«Когда мы говорим о крупных строительных компаниях, которые приобрели участки, подождали какое-то время и втихую вырубили там лес, а сейчас говорят, что там и леса никакого не было, то они просто манипулируют законодательством. Надо отделять добросовестных от недобросовестных. Важно, чтобы крупная компания, владеющая гектарами земли, не оказалась собственностью какого-нибудь чиновника или главы администрации района или поселения, которые будут манипулировать данными реестра и получать коррупционную составляющую», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению губернатора Воробьева, лесная амнистия позволит подтвердить права жителей в случае, если их недвижимость стоит на земле, принадлежащей лесному фонду.

«И сегодня я хотел бы во второй части доложить нюансы поручения, которое вы дали, и о необходимости принятия закона о лесной амнистии, потому что это позволит дальше развиваться городам, принять генеральные планы. Необходимо принимать решения для того, чтобы каждый человек не шёл в суд, а, соответственно, имел возможность пользоваться своей землёй, распоряжаться, ну, а власти — формировать генеральный план, потому что координаты здесь нарушены», — отметил ранее Воробьев.