Барнаул, 25 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Отстранение российских спортсменов от Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро шокировало многих спортсменов. Алтайская команда — а это 16 человек — находясь на сборах в Подмосковье, до последнего надеялась на получение допуска. И даже после того, как стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Параолимпийского комитета России, параолимпийцы не бросили тренировки. Ситуацию прокомментировала начальник управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Елена Лебедева.

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«Те, кто стоит за этим решением — это люди не только без души, но ещё и без совести. Как можно было всех грести под одну гребёнку, даже если у кого-то из российских спортсменов и есть грешки? Если в Международном олимпийском комитете это поняли, и, пусть и в усечённом составе, наша команда на Олимпийских играх всё-таки выступила, то в Параолимпийском комитете пошли на поводу у заказчиков позорного концерта. В отличие от президента МОК Томаса Баха, который хоть как-то минимизировал ущерб для олимпийской семьи, президент МПК Филип Крэйвен напал на своих», — заявила Елена Лебедева.

Она также считает, что решением о недопуске на Параолимпиаду российских спортсменов ударили не только по их надеждам и чаяниям, вере в справедливость. «Они дали пощёчину всем людям с ограниченными возможностями. Параолимпийское движение — лишь вершина мощного движения инваспортсменов. За каждым параолимпийцем стоят десятки, сотни, тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них те, кто смог преодолеть свои комплексы, всевозможные естественные барьеры и вышел на мировую спортивную арену — это лидеры, примеры для подражания, источники вдохновения», — считает Елена Лебедева.

Алтайским спортсменам, которые готовились выступить в составе сборной России, чиновница посвятила отдельное обращение: «Скрепите сердце, переживите эту боль. Мы с вами. Все жители Алтайского края искренне переживают за вас и сочувствуют вам. Будьте уверены в нашей поддержке. Сила — в правде!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сборы параолимпийской сборной России были запланированы и расписаны вплоть до 31 августа — дня, когда сборная собиралась вылететь в Бразилию. Но Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Параолимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного параолимпийского комитета (IPC), который отстранил всех российских спортсменов от Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В МИД РФ отстранение российских спортсменов назвали преступлением. «Сегодня было совершено преступление против спорта», — заявила 23 августа официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.