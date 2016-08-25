Грозный, 25 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Два задержанных в Москве за вымогательство денег полицейских из Чечни оказались офицерами 248-го отдельного специального моторизованного батальона «Север». Накануне полковнику Саиду Ахмаеву и старшему лейтенанту Лечи Болатбаеву предъявлено обвинение в вымогательстве организованной группой в особо крупном размере, пишет «КоммерсантЪ».

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В число обвиняемых также попали два представителя ингушской диаспоры — братья Мовлади и Ахмед Булгучевы, и бизнесмен, совладелец ООО «СТДжи Медиа» Евгений Катков. По словам издания, поскольку два уроженца Чечни являются офицерами батальона «Север» внутренних войск МВД РФ, который в настоящее время переводится в Росгвардию, уголовное дело пришлось срочно передавать следователю главного следственного управления СКР по Москве.

Как считает следствие, факту вымогательства предшествовал конфликт между владельцами ООО «СТДжи Медиа» Евгением Катковым и Константином Жуковым. Не решив полюбовно вопрос раздела фирмы, Константин Жуков обратился за помощью к Мовлади Булгучеву, с которым раньше работал, а Евгений Катков — к жившему по соседству с ним Лечи Болатбаеву, пишет «Ъ». Далее, по версии следствия, которую приводит издание, «Евгению Каткову удалось перетянуть на свою сторону обе «крыши», и вся группа совместными усилиями стала вымогать деньги у Константина Жукова».

Подозреваемые требовали передать 45 млн рублей для Каткова и офицеров «Севера», а также автомобиль Bentley для участников разборок из Ингушетии — братьев Мовлади и Ахмеда Булгучевых.

В настоящее время все задержанные арестованы, никто из них с позицией следствия не согласился и виновным себя не признал, об этом сообщил «Ъ» защитник фигурантов дела.

Напомним, на прошлой неделе пресс-служба МВД РФ сообщила о задержании за вымогательство крупной суммы денег у столичного предпринимателя пятерых человек, двое из которых являются сотрудниками МВД по Чеченской Республике, трое других также приехали в столицу с Северного Кавказа.

В отношении чеченских полицейских Главным управлением собственной безопасности МВД РФ в настоящее время организована проверка. Пятеро задержанных доставлены в следственные подразделения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В ходе обыска по месту проживания подозреваемых был изъят целый арсенал оружия: травматический и боевой пистолеты, охотничье ружье, автомат, патроны, а также кастет и дубинка.

Как считают сотрудники органов правопорядка, на самом деле пострадавших от преступной деятельности группы может быть значительно больше, так как у задержанных были обнаружены денежные средства в размере более двух миллионов рублей, долговые расписки и заявление об оказании содействия в возврате денежных средств.