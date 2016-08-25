Москва, 25 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум. За счет городского бюджета будут реконструированы четыре школы в сельских поселениях «Новой Москвы» (ТиНАО) в 2017—2018 годах, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. На каждую школу выделят из столичного бюджета от 700 до 800 млн рублей.

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Чиновник отметил, что все эти школы будут включены в Адресную инвестиционную программу, чтобы реконструкцию провели именно за счет города. «Понятно, что в бюджетах поселений таких средств нет, поэтому их и выручит городская Адресная инвестиционная программа», — приводит его слова пресс-служба департамента.

По его словам, речь не идет о косметическом или капитальном ремонте: предстоит перестроить существующие здания и пристроить к ним новые корпуса. «В каждом из них будут учиться от 250 до 350 учеников», — отметил Жидкин.

Так, реконструкцию проведут в школах № 2062 в деревне Яковлевское, № 2066 в поселке Внуково, № 2075 в поселке Красная Пахра и № 2079 в поселке Знамя Октября.

Напомним, согласно данным стройкомплекса столицы, за последние пять лет в Москве появилось 238 новых зданий детских садов и школ. Из них 187 возвели за счет городского бюджета, 51 — за счет средств инвесторов.

Как ранее сообщил глава департамента образования столицы Исаак Калина, в 2016 году капитальный ремонт проведен в 18 зданиях школ и дошкольных групп, а текущий ремонт — в 2,2 тысячи зданий. «В этом году уже меньшее количество нуждается в капитальном ремонте, больше в текущем», — уточнил он.

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