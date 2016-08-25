Ярославль, 25 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Врио председателя правительства Ярославской области Александр Князьков может покинуть свой пост. По сведениям корреспондента ИА REGNUM, его может сменить нынешний министр сельского хозяйства Московского региона Дмитрий Степаненко.

ИА REGNUM

В Правительстве Ярославской области пока не подтверждают информацию об этом. Источники в региональной власти говорят о том, что текущие мероприятия с участием Князькова запланированы и не отменены.

Дмитрий Степаненко родился 8 марта 1976 года, выпускник Московского Суворовского училища, закончил Московское Высшее Общевойсковое Командное училище им. Верховного Совета РСФСР и Российскую Академию Государственной службы при Президенте РФ. В 1998 — 2004 гг служил в Президентском полку ФСО РФ на командных должностях, затем работал в руководстве гостиничного холдинга ЗАО «Гелиопарк Групп». С 2012 года является членом рабочей группы Госдумы РФ по совершенствованию законодательства об Особых Экономических Законах в РФ. В правительстве Московской области работает с 2014 года, сначала в должности советника министра инвестиций и инноваций, затем — министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Если уход Александра Князькова случится, это будет вторая отставка в правительстве Ярославской области после назначения врио губернатора Дмитрия Миронова. Первым покинул свою должность директор департамента финансов Алексей Долгов. На его место пока — с приставкой и.о. — был назначен его костромской коллега 39-летний Илья Баланин. Сам Долгов при этом остался работать в статусе врио зампреда регионального правительства.