Кейптаун, 25 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Министр финансов ЮАР Правин Гордан заявил, что не повторит шаги своего предшественника, Нланлы Нене, действия которого вызвали серьезные негативные последствия для экономики ЮАР, передает 25 августа eNCA.

Lars Plougmann Нет коррупции!

В ходе совещания, организованного Торгово-промышленной палатой Кейптауна, Правин Гордан высказал мнение относительно слабого экономического роста и проблем, связанных с коррупцией. Правин Гордан настоял на том, что решение проблемы коррупции позволит с легкостью преодолеть многие проблемы ЮАР, например, сделать дорогостоящее высшее образование более доступным.

Правин Гордан занял пост министра экономики 14 декабря 2015 года. Ранее Гордан уже занимал пост министра финансов с 2009 по 2014 год.