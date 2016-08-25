Волгоград, 25 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Волгоградской области из-за местного коммерсанта бюджет недосчитался десятков миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 25 августа, за неуплату налогов в особо крупном размере под уголовное преследование попал директор коммерческой фирмы, специализирующейся на купле-продаже железнодорожных вагонов, а также ремонте дорожного полотна Волгограда.

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По версии следствия, финансовые махинации подозреваемый совершал в течении трех лет — в период 2011—2013 годов. За это время коммерсант изготовил ряд фиктивных договоров, согласно которым семь лжепредприятий якобы осуществляли ремонт вагонов, поставляя при этом необходимые запасные части. Кроме того, эти же организации по документам привлекались в качестве субподрядчиков при ремонте автомобильных дорог Волгограда.

Дознаватели в ходе расследования дела установили, что в действительности, работы по ремонту городских дорого выполнялись силами подчиненных подозреваемого, а продаваемые вагоны вовсе не ремонтировались. Такая преступная схема позволила предприимчивому бизнесмену уклониться от уплаты налогов на сумму около 99 миллионов рублей.

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В настоящее время директор фирмы задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Свою вину в содеянном подозреваемый категорически отрицает. Между тем, в ходе проведенных у него в квартире обысков следователи обнаружили и изъяли финансово-бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности бизнесмена.

Добавим, что за сокрытие 100 млн рублей налогами предприниматель может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере было возбуждено в Волгоградской области в начале 2016 года. Так, на скамье подсудимых оказался директор коммерческой организации, специализирующейся на оптовой реализации оборудования и комплектующих, а также химических реагентов, необходимых для процесса нефтебурения, который на момент совершения преступления также являлся депутатом Волжской гордумы. Директор коммерческой организации ООО «Спринг» Олег Хоперский укрыл от налогообложения более 115 млн рублей. Суд приговорил его к 1 году семи месяцам колонии строгого режима.