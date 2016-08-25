Париж, 25 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Два человека погибли при крушении легкого самолета в южной части Франции, сообщает 25 августа The Independent.

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Трагедия произошла в области Савойя, на окраине населенного пункта Сен-Реми-де-Морьен, в 7:30 по местному времени. По словам мэра Кристиана Рошетта, сразу после вылета из аэропорта Сен-Реми-де-Морьен воздушное судно врезалось в дерево и разбилось, находившиеся на борту люди скончались от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа легкомоторный самолет упал во время тренировочного полета в станице Романовской под Ростовом-на-Дону. Пилот и пассажир были доставлены в больницу города Волгодонск с травмами.