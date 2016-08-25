Более 60% граждан РФ хотят работать по 6-часовому графику: опрос
Москва, 25 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Работодатели Швеции вводят 6-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю, рассчитывая, что персонал станет работать интенсивнее, а освободившееся время будет тратить на личную жизнь. 61% жителей России также готовы работать быстрее, чтобы заканчивать работу раньше. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.
Не зная, на сколько часов за границей планируют сократить рабочий день, большинство жителей России, работающие по 8-часовому графику, назвали те же цифры: 29% считают, что без ущерба для работы и не теряя в зарплате, могли бы справляться со своими нынешними обязанностями за 6 часов. За 5 часов успевали бы выполнять свою работу 13%, за 7 часов — 7%.
Сократить рабочий день вдвое смогут 9%. 3% опрошенных думают, что могли бы управляться со своей работой еще быстрее. Каждый десятый респондент не может рассчитывать на сокращение рабочего дня, т.к. его присутствие на работе в течение всех 8 часов необходимо. 16% считают, что не смогут управиться со своей работой быстрее, чем за стандартный 8-часовой рабочий день.
Интересно, что мужчины чаще женщин говорят о необходимости нахождения на работе в течение 8 часов (11% и 8% соответственно) и о том, что работать интенсивнее уже невозможно (19 и 13%). Женщины чаще считают, что могут справляться со своей работой за 7, 6 или даже 5 часов.
Опрос проведен 22−23 августа 2016 года в 260 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее с понедельника по пятницу по 8-часовому графику. Размер выборки: 1600 респондентов.