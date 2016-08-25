Москва, 25 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Работодатели Швеции вводят 6-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю, рассчитывая, что персонал станет работать интенсивнее, а освободившееся время будет тратить на личную жизнь. 61% жителей России также готовы работать быстрее, чтобы заканчивать работу раньше. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Не зная, на сколько часов за границей планируют сократить рабочий день, большинство жителей России, работающие по 8-часовому графику, назвали те же цифры: 29% считают, что без ущерба для работы и не теряя в зарплате, могли бы справляться со своими нынешними обязанностями за 6 часов. За 5 часов успевали бы выполнять свою работу 13%, за 7 часов — 7%.

Сократить рабочий день вдвое смогут 9%. 3% опрошенных думают, что могли бы управляться со своей работой еще быстрее. Каждый десятый респондент не может рассчитывать на сокращение рабочего дня, т.к. его присутствие на работе в течение всех 8 часов необходимо. 16% считают, что не смогут управиться со своей работой быстрее, чем за стандартный 8-часовой рабочий день.

Интересно, что мужчины чаще женщин говорят о необходимости нахождения на работе в течение 8 часов (11% и 8% соответственно) и о том, что работать интенсивнее уже невозможно (19 и 13%). Женщины чаще считают, что могут справляться со своей работой за 7, 6 или даже 5 часов.

Опрос проведен 22−23 августа 2016 года в 260 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее с понедельника по пятницу по 8-часовому графику. Размер выборки: 1600 респондентов.