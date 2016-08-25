Фигурант дела Минкультуры Мазо заключил сделку со следствием
Москва, 25 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, арестованный 16 марта 2016 года Лефортовским судом Москвы по уголовному делу о хищениях бюджетных средств в министерстве, признал свою вину в суде и заключил сделку со следствием. Соответствующее заявление сделал адвокат Мазо Алексей Куприянов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Сегодня, 25 августа, прошло заседание Московского городского суда по поводу жалобы на решение о продлении Мазо срока ареста.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мазо был арестован 16 марта 2016 года. Он обвиняется в том, что вместе с другими фигурантами дела присвоил аванс в 50 млн рублей, поступивший на счёт компании ЗАО «СтройФасад». Организатором конкурса по реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, в котором выиграла эта фирма, был Мазо. Деньги были перечислены на счёт компании «СтройФасад», деятельность по реставрации которой оказалась фиктивной. 20 апреля 2016 года на Мазо был наложен обеспечительный арест.