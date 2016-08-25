Москва, 25 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, арестованный 16 марта 2016 года Лефортовским судом Москвы по уголовному делу о хищениях бюджетных средств в министерстве, признал свою вину в суде и заключил сделку со следствием. Соответствующее заявление сделал адвокат Мазо Алексей Куприянов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Василий Перов. Приезд станового на следствие. 1857

Сегодня, 25 августа, прошло заседание Московского городского суда по поводу жалобы на решение о продлении Мазо срока ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мазо был арестован 16 марта 2016 года. Он обвиняется в том, что вместе с другими фигурантами дела присвоил аванс в 50 млн рублей, поступивший на счёт компании ЗАО «СтройФасад». Организатором конкурса по реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, в котором выиграла эта фирма, был Мазо. Деньги были перечислены на счёт компании «СтройФасад», деятельность по реставрации которой оказалась фиктивной. 20 апреля 2016 года на Мазо был наложен обеспечительный арест.