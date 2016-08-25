Тула, 25 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. 12 спортсменов-баскетболистов автономной некоммерческой организации «Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» требуют от клуба выплаты долга по заработной плате в шесть миллионов рублей. Иски рассмотрит сегодня, 25 августа, Заокский районный суд Тульской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении судебного департамента.

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В суд поступило 12 заявлений от баскетболистов клуба. Истцы требуют взыскать с клуба задолженность по зарплате, а также компенсировать моральный вред — обща сумма иска составляет 6 млн 410 тыс. рублей.

О проблемах «Арсенала» стало известно в марте, когда баскетболисты и болельщики, а также главный тренер команды Виктор Усков обратились к руководству ФК «Арсенал», областному правительству и спонсорам с просьбой погасить восьмимесячный долг по зарплате. Видеообращение спортсмены разместили на канале БК «Арсенал» на YouTube.

«Вот и кончился тяжёлый чемпионат, который начался очень хорошо — к сожалению, в конце оказалась не очень приятной обстановка ввиду тяжёлого финансового положения. Я не знаю, как обращаться к руководству — я уже обращался не один раз, не 20, не 30. Все соглашаются со мной, все машут головой, хлопают по плечу. Я так же хлопаю по плечу ребят, а в конце как мы были нищими, так и остались. Долг восемь месяцев, шесть игроков ушли из команды, поломанные коленки, травмы, сильная нагрузка. Хорошо со стороны смотреть за результатами, а как быть в шкуре ребят восемь месяцев без зарплаты, постарайтесь понять. Всё зависит от вас», — говорилось в обращении тренера.