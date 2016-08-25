Москва, 25 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов ведут поиски грабителей, которые похитили у водителя транспортного средства сумку с 20 млн рублей. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщили в столичном главке МВД.

Hans Водитель

Инцидент произошел в среду, 24 августа, на Кутузовском проспекте.

«Злоумышленники (4 человека), разбив стекло автомобиля Chevrolet Cruze, похитили из салона сумку с 20 млн рублей и скрылись на Audi Q5, — говорится в сообщении. — Владелец сумки был атакован электрошокером, а также получил огнестрельное ранение правого бедра».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Получившего ранение мужчину доставили в местную больницу.