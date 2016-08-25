Вашингтон, 25 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Ту роль, которую Россия стала играть в предвыборной кампании в США, не видели с окончания холодной войны, будь то информация о связях кандидата-республиканца с территорией бывшего Советского Союза или обвинение Москвы в организации взлома переписки Национального комитета Демократической партии (НКДП), Россия и её президент Владимир Путин в очередной раз стали главным вопросом национальной безопасности США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Все разговоры о возможных попытках России повлиять на выборный процесс в США свидетельствуют о более глубокой проблеме для США. Несмотря на все осуждение России в том, что она поигрывает мускулами, а также обвинения Белого дома в том, что администрация не смогла найти точки соприкосновения с Кремлем, ни один из кандидатов на пост главы Белого дома не задавался, как кажется, вопросом, как должна выглядеть всесторонняя политика по отношению к России, пишет Мэттью Роджанси в статье для Foreign Policy.

Люби Путина или ненавидь его, от этого ни сам он, ни его страна никуда не денутся, отмечает автор. Москва является одной из тех немногих стран, которые могут и стремятся бросать вызов Вашингтону по вопросам прав человека, а также вмешиваться в дела соседних стран и даже проецировать свою мощь далеко за пределы своей границы.

Таким образом, должно быть очевидным, что Вашингтону нужна более продуманная политика по отношению к России. И разработать её должен будет новый президент так, чтобы она отвечала национальным интересам США и учитывала цели и возможности России на своей периферии или в глобальном смысле. Риторика кандидатов на пост президента США даже близко не подходит к этому.

Так, кандидат-республиканец хвастается своими навыками переговорщика, а также настаивает на том, что сможет «создать хорошие отношения» с президентом Путиным, — как будто российско-американские отношения можно свести до дружбы двух «лидеров-мачо». Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон занимает противоположные позиции, называя Путина агрессивным типом и сравнивая его с Гитлером.

Однако, представляя главу России таким карикатурным способом — как-либо подлым злодеем, либо сильным лидером, который ждет, что с ним будут обходительны, — оба кандидата избегают более сложных и важных вопросов относительно отношения между США и России, которые стали до опасного нефункциональны.

На карте нечто большее, чем результаты предвыборной кампании. Из-за того, что Россия смогла незаметно для политиков и экспортов США, перехватить геополитическую повестку дня, координация с Москвой — если не прямое партнерство — снова играет ключевую роль. По мнению автора, с помощью своих хакеров Москва сфокусировала внимание общественности на коррупции и лицемерии внутри ключевых институтов США. Кремль также воспользовался своими связями как с крайне правыми, так и с крайне левыми партиями в ЕС, чтобы негативное отношение к НАТО, ЕС и возглавляемой Западом финансовой системе сохранялось. Нельзя забывать и о том, что Россия стала прямым участником конфликта в Сирии, присоединила Крым, а также стала вмешиваться в дела на Украине.

Если пока Москве не удалось освободиться от западных финансовых и торговых санкций, некоторые эксперты отмечают, что эти санкции могут быть сокращены в следующем году.

Успехи Кремля в этих областях мало что имеют общего с политикой США и напрямую связаны с геополитическими реалиями, которые не изменятся, невзирая на то, кто одержит верх в ноябре. На сегодняшний день ни один кандидат не предложил чего-либо похожего на стратегию по выстраиванию отношений с Россией.

Как отмечает автор, несмотря на первичные успехи на посту госсекретаря США, Клинтон под конец своей службы в дипломатическом ведомстве пошла на конфронтацию с Москвой. Уже будучи кандидатом на пост главы США, Клинтон, кажется, должна продолжать следовать выбранному пути, пытаясь и изолировать Россию, и сотрудничать с ней в зависимости от того вопроса, который нужно решить.

Слоганом её кампании стало то, что она может «сказать Владимиру Путину: нет». Таким образом, за Клинтон с большей вероятностью будут голосовать избиратели-выходцы из Польши, Украины и стран Прибалтики, поскольку она напомнит им, что всегда выступала за поддержку со стороны НАТО Центральной и Восточной Европы.

Она также — в попытке получить поддержку озабоченных национальной безопасностью избирателей, которые более склонны поддерживать Республиканскую партию, — делает упор на применение вооруженных сил США для продвижения прав человека и свободы по всему миру — что сильно напоминает политику Буша-младшего.

Если Клинтон удвоит участие США в опосредованных конфликтах в Сирии и на Украине, о чем она неоднократно заявляла в ходе своей предвыборной кампании, Кремль может пойти на соответствующие ответные меры, в результате чего прямая конфронтация между США и Россией может быстрой выйти из-под контроля.

В свою очередь, Трамп заявил о том, что он будет добиваться более близких отношений с Путиным, которого он назвал «лучшим, чем Обама лидером». Из других заявлений Трампа можно сделать вывод, что он отменит или сократит нынешнюю поддержку Киева, группировок, сражающихся против президента Сирии Башара Асада, и даже европейских партнеров Вашингтона по НАТО. По словам кандидата-республиканца, такие шаги пойдут на пользу более широкой стратегии борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и радикального ислама по всему миру. Однако эксперты отмечают, что Трамп вряд ли сможет добиться выгодной сделки с Путиным, из-за чего напрасно будут испорчены отношения с ключевыми партнерами Вашингтона в Европе.

Таким образом, нахождение всесторонней, основанной на преследовании национальных интересов стратегии по отношению к России в 2017 году не носит чисто научного характера. Конфликты в Сирии и на Украине не могут быть разрешены без сотрудничества с Россией. Без Кремля не могло бы состояться соглашения по ядерной программе Ирана. Москва может поддержать Тегеран, если станет известно, что Иран нарушает условия сделки, а также перекрыть поставки топлива в ходе особенно холодной зимы в Европе.

Автор отмечает, что во время выборов для умного кандидата, возможно, правильнее придерживаться жесткой риторики, однако после избрания необходимо полагаться на мнения опытных карьерных чиновников и талантливых политиков для поддержания эффективных отношений с Кремлем. Россия потребует внимания главы США с самого первого дня его избрания, поэтому еще не поздно кандидатам на этот пост прекратить взаимную критику и начать разрабатывать четкую стратегию ответа на вызов Москвы Вашингтону.