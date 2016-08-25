Пекин, 25 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель оборонного ведомства КНР У Цянь сообщил журналистам, что командование ВС РФ и НОАК обсудили предстоящие военно-морские учения «Морское взаимодействие-2016», которые пройду в акватории Южно-Китайского моря осенью 2016 г.

mil.ru Российские и китайские моряки

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР не предоставил детальной информации, отметив лишь, что стороны провели третий раунд переговоров, в ходе которых обсуждался общий план маневров, а также программа на каждый из дней, пишет «Синьхуа».

В Минобороны КНР в очередной раз подчеркнули, что совместные учения ВМС НОАК и ВМС РФ являются мерой по укреплению мира и безопасности в регионе и еще одной ступенью развития двусторонних отношений между странами. Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 августа Министерство национальной обороны КНР прокомментировало заявление командующего Тихоокеанским флотом США адмирала Скотта Свифта, который обвинил Китай и Россию в стремлении усугубить и без того сложную ситуацию в Южно-Китайском море.