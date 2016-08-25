Брянск, 25 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Четыре брянских предприятия должны своим работникам в общей сложности 36 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Брянской области, свои деньги ждут 557 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Долги по зарплате есть у ООО «Климовский крахмал». Здесь без зарплаты живет 31 работник. Организация задолжала 4 млн рублей. Самый большой долг у ОАО «Брянский завод металлоконструкций и техоснастки» — предприятие должно 17,1 млн рублей 350 сотрудникам. Также среди должников ПАО «Брянское ДРСУ № 1» (5,4 млн рублей перед 126 работниками) и ФГУП «111 военный завод Министерства Обороны Российской Федерации». Предприятие Минобороны не заплатило 9,9 млн рублей свои 50 сотрудникам.

ИА REGNUM отмечает, что с мая 2016 года задолженность по зарплате уменьшилась на 6 млн рублей. Тогда пять предприятий были должны 42 млн рублей. Причем, все сегодняшние должники были в списке и тогда. Погасить долг в 2,4 млн рублей смогло только ГУП «Брянская АК № 1403». Уменьшить задолженность смогли «Климовский крахмал» (на 0,4 млн рублей), «Брянский завод металлоконструкций и техоснастки» (на 1,7 млн рублей) и «Брянское ДРСУ № 1» (на 1,9 млн рублей). Долг ФГУП «111 военный завод» увеличился на 200 тысяч рублей.

При этом ранее отмечалось, что по фактам невыплаты заработной платы работникам ОАО «Брянский завод металлоконструкций и техоснастки» и ПАО «Брянское ДРСУ № 1» были возбуждены уголовные дела.