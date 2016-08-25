Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Голодающие в Ростовской области шахтёры с недоверием отнесли к заявлению региональных властей о начале выплат долгов по зарплате. Более 200 человек внесли свои подписи в протокол собрания, в котором говорится об отказе от 50 млн рублей, предложенных в качестве оплаты за апрель-май 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа сообщил член инициативной группы Дмитрий Коваленко.

Борис Окороков. Шахтеры 1963

«Мы продолжаем настаивать на своём — выплате всей задолженности сразу и выдаче пайкового угля. И пока пикеты разрешены, мы их будем проводить. Акцию протеста прекращать мы не собираемся», — сказал Коваленко.

Напомним, что накануне с шахтёрами встретился донской губернатор Василий Голубев. Он заявил о сумме в размере до 50 млн рублей, которые должна выделить ОАО «Региональная корпорация развития» для выплат долгов по зарплате голодающим горнякам.

Существующее федеральное законодательство не позволяет незамедлительно провести выплаты задолженности по зарплатам шахтерам, но «это способ смягчить проблему», ­ пояснил присутствовавший на встрече первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая сумма задолженности компании-банкрота «Кингоул» превышает 300 млн рублей. Пострадавшими от нерадивых управленцев, допустивших такую ситуацию, насчитывается более 2 тыс. человек. Об акции протеста объявили несколько дней назад более 100 работников шахт, входящих в состав «Кингоул».