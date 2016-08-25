Москва, 25 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В России интерес к выборам вырос за последние 13 лет. Сегодня об интересе к предвыборной кампании заявили 45% граждан, тогда как в 2003 году доля таких ответов составляла 38%. При этом сократилось число тех, кто верит в важность результатов выборов — с 60% в 2003 году до 56% в 2016 году. Доля жителей России, которым результаты выборов не важны, осталась на уровне 37−38%. Таковы результаты опроса, проведенного Исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Отношение к выборам (%). (Не представлены доли затруднившихся ответить)

Опрос показал, что интерес к предвыборной кампании растет пропорционально возрасту респондентов. Так, если об интересе к выборам среди молодежи 18−24 лет заявил 31% опрошенных, то в старшей возрастной группе 60 лет+ такой ответ был получен в 57% случаев.

Как и в вопросе интереса к выборам, тема важности результатов набирает большее число голосов по мере повышения возраста респондентов. В молодежной группе признают важность результатов выборов 43% опрошенных, тогда как среди россиян старше 60 лет такой ответ дали 68% респондентов.

Результаты выборов также более важны для руководителей, служащих и квалифицированных специалистов. По мере уменьшения размера города снижается и важность результатов выборов для их жителей. Так, в миллионниках и пятисоттысячниках результаты грядущих выборов важны для 59−63% опрошенных, а в малых городах и сельской местности этот показатель не превышает 54%.

По мнению большинства опрошенных жителей России, победу партий на выборах обеспечивает исключительно поддержка народа — так думали 28% в 2003 году, и так считают 27% сегодня.

А вот в вопросе поддержки партий президентом и крупным капиталом доли мнений граждан за 13 лет поменялись местами. Сегодня 14% опрошенных полагают, что для победы на выборах партии важна поддержка президента. В 2003 году такого мнения придерживался каждый десятый респондент.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих как в городах различных типов, так и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.