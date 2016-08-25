Москва, 25 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Предложение Центрального банка о том, чтобы разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) ради повышения доходности вкладывать средства клиентов в «стартапы», не поможет достичь заявленной цели — вложения средств в российские венчурные компании будут крайне рискованными и себя не оправдают. Такое мнение высказал 25 августа корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Русско-Европейский инвестиционный консорциум» Павел Геннель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Безусловно, это весьма странная и откровенно вредная идея. НПФ предназначены не для высокорискованных инвестиций, а для сохранения средств клиентов в течение многих лет с минимальной доходностью и нулевым риском», — заявил Геннель.

Во всем мире пенсионные фонды вкладывают средства в надежные инфраструктурные проекты с длительным сроком окупаемости, подчеркнул эксперт. «ЦБ же предлагает инвестировать в активы, относимые к рискованным даже на спокойном западном рынке, а уж в России с ее специфической экономикой представляющие собой вообще чистую спекуляцию», — указал гендиректор АО «Русско-Европейский инвестиционный консорциум».

Кроме того, «при таком подходе дискредитируется сама идея «длинных денег», в которых остро нуждаются сегодня российская промышленность и инфраструктура», — добавил он.

«Создается впечатление, что эта идея пролоббирована управляющими каких-то почти прогоревших фондов, желающих за счет резкого роста доходности оттянуть неизбежный конец», — сказал в заключение Геннель.

Отметим, что 23 августа Банк России сообщил о проекте предложения, согласно которому устанавливаются новые требования к инвестированию средств пенсионных накоплений. В частности, ЦБ предлагает разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать средства в венчурные проекты — речь идет о бумагах российских инновационных компаний, допущенных к торгам в секторе РИИ-Прайм на ММВБ

«В этой секции должны будут торговаться бумаги высокотехнологичных быстрорастущих компаний», — говорится в пресс-релизе ЦБ. Вложить в венчурные проекты НПФ, согласно проекту, разрешат не более 5% от активов.