Москва, 25 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Спортсменам сборной России, которые завоевали медали на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, будут вручены белые автомобили марки BMW. Об этом сообщает в четверг, 25 августа, «Р-Спорт».

Alexas Fotos Белый BMW

«Золотые медалисты станут обладателями BMW X6, серебряные призеры получат BMW X5, бронзовые могут получить BMW X3», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, проходивших с 5 по 21 августа, российские спортсмены завоевали 56 медалей (19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых).

Данный результат позволил сборной России занять четвертое место в общекомандном зачете.