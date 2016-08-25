Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга предотвратили убийство 49-летнего мужчины, которое пытался организовать его 21-летний пасынок за вознаграждение в сумме 220 тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

Как сообщили сегодня, 25 августа, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в отношении предполагаемого заказчика несостоявшегося убийства, Андрея Цветкова, возбуждено уголовное дело по признакам преступления «приготовление к убийству по найму».

Мотивом преступления следствие считает личные неприязненные отношения. Реализуя умысел на убийство, Цветков занялся поисками «киллера». На контакт с ним вышел сотрудник полиции, участвующий в оперативном эксперименте с целью предотвращения готовящегося преступления. По данным следствия, заказчик не только передал «киллеру» аванс в 100 тыс. рублей за совершение преступления, но и всевозможную информацию о жертве, включая расположение камер видеонаблюдения в доме, где живет отчим.

При этом, как отмечают в петербургской полиции, при встречах с «исполнителем» злоумышленник требовал передачи ему всего личного имущества, которое будет находиться при убитом: ключей от машин, квартир, документов.

«24 августа 2016 года Цветков, находясь у одного из домов по Богатырскому проспекту в Санкт-Петербурге, полагая, что уже совершено убийство его отчима, передал «исполнителю» оставшуюся часть денежного вознаграждения в размере 120 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении регионального ГСУ СКР.

Цветков задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Добавим, что за последнее время в Петербурге путем оперативных экспериментов было предотвращено несколько заказных убийств. В большинстве случаев причиной, толкнувшей граждан на преступление, были корыстные мотивы.