Новосибирск, 25 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области семейная ссора обернулась смертью сразу троих людей. Трагедия произошла в ночь на 25 августа в поселке Венгерово Венгеровского района. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, между гражданскими супругами произошла ссора.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Женщина сходила за своими братом и сестрой, а по возвращении их ждал гражданский супруг с ружьем «Иж-27», заряженным дробью.

Первый выстрел пришелся на брата женщины, мужчина умер на месте. Вслед раздался еще один — была убита гражданская супруга. После того, как стрелок увидел, что убил и жену, он застрелился сам.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.