Пекин, 25 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному Национальным морским центром экологического прогнозирования КНР, в сентябре-октябре Китай накроют 5−6 мощных тайфунов. Метеорологи призывают властей прибрежных провинций принять соответствующие меры по отражению удара стихии.

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«Главной причиной образования рекордного количества тайфунов в 2016 г. является необычайно сильное явление феномена Эль-Ниньо в нынешнем году. В ближайшие 2 недели в акватории Тихого океана сформируется новый тайфун, который достигнет берегов Тайваня, а затем ударит по прибрежным провинциям КНР», — сообщается в прогнозе метеорологов.

Власти китайских провинций уже отреагировали на обращение специалистов Национальным морским центром экологического прогнозирования КНР. Ряд провинциальных администраций уже опубликовал план работ по предотвращению катастрофических последствий. Так, в провинции Фуцзянь продолжится укрепление стен всех крупных речных и морских объектов, пострадавших в результате удара тайфуна «Непартак», пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 августа Тропический ураган «Нида» принес на территорию провинции Гуйчжоу сильнейшие ветры и рекордное количество осадков. Накануне власти провинции экстренно эвакуировали более 7 тыс. местных жителей, благодаря чему удалось избежать значительного количества жертв среди мирного населения.