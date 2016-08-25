Москва, 25 августа, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Специалисты компании «Яндекс» и ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает оснащение автомобилей Камского автозавода системами искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Юлия Карнаева ИА REGNUM КАМАЗ

Совместная работа будет вестись по нескольким направлениям. В частности, речь идет об адаптации сервисов для грузовых машин и внедрении голосового управления мультимедийной системой автомобиля.

Кроме того, такие технологии искусственного интеллекта «Яндекса», как компьютерное зрение, машинное обучение и речевые технологии, станут основой для возможности полуавтономного управления автомобилем.