Владивосток, 25 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Приморского края обнародовали своё уголовное прошлое. Больше всего криминальных претендентов на депутатский мандат числится среди членов КПРФ — четыре человека. Двое идут на выборы от партии «Пенсионеры за справедливость». По одному от «Справедливой России» и «Яблока». Не запятнать репутацию удалось либерал-демократам и единороссам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

publicdomainpictures.net Скелет

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Действующий депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Сергей Дикусар имел судимость за самоуправство с применением насилия (часть 2 статья 330 УК РФ). Капитан морского порта Восточный, депутат думы Находкинского городского округа Сергей Левин был судим дважды: за нарушение правил несения пограничной службы (часть 1 статья 341 УК РФ) и за злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статья 285 УК РФ).

Стажёр адвоката Приморской краевой коллегии адвокатов из Фокино Владимир Шелег привлекался за покушение на совершение кражи (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 158 УК РФ), а также нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статья 264 УК РФ). Ещё один коммунист Эдуард Прошковский тоже нарушил ПДД и эксплуатацию транспортных средств, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статья 264 УК РФ).

Кандидат от приморского отделения партии «Пенсионеров за справедливость», исполнительный директор ООО «АкваРос-ДВ» Василий Власенко имел судимость по части 1 и части 2 статьи 145.1 («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий и иных выплат»). Пенсионерка Людмила Головина была наказана за нанесение побоев и совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль (часть 1 статья 116 УК РФ).

Член партии «Яблоко», гендиректор ООО «Секьюрити Систем» Максим Волынов был приговорён к 1 году исправительных работ с удержанием 5% в доход государства за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» часть 2 статья 158 УК РФ).

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Кандидат от «Справедливой России», индивидуальный предприниматель Эльдар Сарыев был судим дважды. Первый раз — хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах (статья 93.1 УК РСФСР), второй — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (часть 2 статья 115 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля «Единая Россия» озвучила итоговый список кандидатов на выборы в парламент Приморья: среди выдвинутых — 57 человек, ещё четверо были исключены. По мнению политического консультанта, директора Дальневосточного консалтингового центра Петра Ханаса, кандидаты Сергей Лабунец и Руслан Маноконов как раз не прошли криминальный фильтр. Лабунец находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, а действующий депутат краевого Заксобрания Маноконов подозревается в присвоении более 1 миллиона рублей.