Оренбург, 25 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области 24 августа в 19:30 местного времени (17:30 мск), предположительно, из-за грозового разряда произошло возгорание сухой травы в Буртинской степи Оренбургского государственного природного заповедника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Крупный степной пожар в Оренбуржье

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит сухая трава по кромке охраной зоны минерализованной полосы по фронту 4 км. Впоследствии огонь перекинулся на территорию заповедника с восточной стороны. Пожар в этой части заповедника потушен в 22:30. Однако в около трех часов ночи с земель с северо-восточной стороны Беляевского района пожар перешёл на территорию Буртинской степи Оренбургского государственного природного заповедника. Существовала также угроза распространения природного пожара на территорию Кувандыкского городского округа, где располагается участок Оренбургского государственного природного заповедника Айтуарская степь. В 06:27 пожар локализован.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 49 человек и 23 единицы техники. Как отметил полковник внутренней службы, заместитель начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области по государственной противопожарной службе Сергей Латышев, при тушении пожара возникала сложность: по холмистой местности движение спецтехники затруднялось.

В настоящее время угроза распространения огня снята. В целях разведки и более точной координации действий осуществлена разведка очага пожара с применением беспилотного летательного аппарата. Производится окарауливание ближайших населённых пунктов и границ Буртинской степи Оренбургского государственного природного заповедника в целях недопущения новых загораний.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединенной дирекции государственных природных заповедников «Оренбургский «и «Шайтан-Тау», последний крупный пожар в Буртинской степи произошел в августе 2014 года, пройденная огнем площадь составила 2600 га, что составляет 58% территории участка. В связи с этим началось изучение процессов восстановления пройденных огнем степных экосистем.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, с начала года на территории региона произошло 1197 пожаров, на которых погиб 71 человек. Зафиксировано 1098 случаев возгорания сухой травы. С середины лета ежесуточно регистрируется порядка 40 возгораний такого рода.