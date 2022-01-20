Красногорск, 25 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Штрафы за нелицензированные скважины будут получать только юридические лица и садовые некоммерческие товарищества. Физических лиц за отсутствие документов на водозаборный объект на участке штрафовать не будут. Об этом в интервью «Российской газете» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Отдых летом

«Физических лиц никто штрафовать не будет. Правила обязательного лицензирования скважин к ним не относятся. Получать лицензию обязаны юридические лица, добывающие воду в предпринимательских, промышленных или сельскохозяйственных целях, а также садовые некоммерческие товарищества, если у них единый водозаборный узел», — пояснил Воробьев

Он также отметил, что на проблему уже обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который поручил правительству внести в федеральное законодательство поправки, позволяющие узаконить действующие скважины в упрощенном виде. В Московской области эту услугу предоставят МФЦ.

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«У нас нет цели обложить СНТ штрафами за любой чих. Есть цель сделать дачников союзниками, чтобы они любили Подмосковье не только на своих огороженных сотках, но и активно участвовали в наведении порядка на всей территории СНТ», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, в Подмосковье расположены 11 тысяч СНТ, 1,2 миллиона дачных участков и около 4−5 миллионов дачников.

Напомним, с 1 сентября инспекторы государственного экологического надзора будут выписывать штрафы за несанкционированную добычу подземных вод. Административный штраф за отсутствие лицензии на скважину составляет до 5 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч рублей — для должностных, и до миллиона рублей — для юридических лиц. Пользоваться скважинами без лицензии можно только при объеме воды менее 100 кубических метров в сутки, добыче воды выше водоносного горизонта и добыче подземных вод для собственных нужд без предпринимательских целей.