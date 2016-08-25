Абуджа, 25 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Около миллиона детей вокруг озера Чад вынуждены терпеть «тяжелое острое недоедание», вызванное засухой и последствиями мятежа военизированной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Нигерии, сообщило 25 августа eNCA со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Linda Adiele Дети Нигерии

Представили ООН заявили, что из 475 тыс. проживающих на территории юго-восточной Нигерии в штате Борно к концу текущего года 49 тыс. детей могут погибнуть, если им не будет оказано своевременное лечение. Для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо 308 млн долларов.

По оценкам международных организаций, с момента начала мятежа «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2009 году погибло около 15 тыс. человек. ЮНИСЕФ в этом году зарегистрировала 38 терактов, в осуществлении которых принимали участие дети-шахиды, в 2015 году было зарегистрировано 44 подобных случая.