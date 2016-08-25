Ялта, Крым, 25 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Из 2,5 млрд рублей, выделяемых Крыму на строительство детских садов в 2017 году, значительную часть денег получит Ялта, чтобы ликвидировать очереди в дошкольные учреждения, считает глава муниципалитета Андрей Ростенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Детские сады и ясли — нашим детям! Советский плакат

«В рамках ФЦП под руководством главы Республики и Совета министров запланирована модернизация детских садов в Ялте на улице Крупской, улице Пионерской и в Массандре, — проинформировал Ростенко. — Мы уже открыли после капитального ремонта детский сад в посёлке Кацивели, 7 сентября для юных воспитанников двери распахнёт дошкольное учреждение в Ливадии. В перспективе ещё три детских сада. По одному готовится тендерная документация на проведение капитального ремонта, по второму — на завершающей стадии подготовка документации по проектированию капитального ремонта, а третий заходит в стадию проектирования. Все они располагаются в разных местах Ялтинского региона».

Также Андрей Ростенко сообщил, что администрация города активно работает с инвестиционными проектами по строительству новых детских садов с последующей их передачей в муниципальную собственность.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в 2017 году Крым получит 2,5 млн рублей на строительство и реконструкцию детских садов. «В следующем году постараемся значительно сократить очередь в Большой Ялте. На решение данной проблемы из федерального бюджета в общем на Республику Крым будет выделено 2,5 млрд рублей, и в первую очередь приоритет будет отдан Симферополю и Ялте», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов обратился за помощью в решении проблемы с детскими садами в республике к вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец. По словам Аксёнова, полуострову необходимо построить модульных детских садов в общей сложности на 10 тыс. мест. Так или иначе, но в 2017 году в Крыму планируют построить детсадов на 5 тыс. мест, а если поможет федеральный бюджет, то и более.

Ранее в интервью ИА REGNUM председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что, несмотря на активное строительство детских садов на полуострове, реально очередь в детсады не уменьшается, поскольку в Крым активно переселяются россияне из других районов страны. «У нас на конец года будет создано порядка 10 тысяч новых мест в детских садах, это мы за два года сделали. А очередь так и не сдвинулась. Эти новые места поглотили те, кто сюда переехали», — сказал Константинов.

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