Москва, 25 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В Москве впервые централизованно закупают посадочный материал для цветочного оформления города. По итогам аукциона, который пройдет 19 сентября 2016 года, ГБУ «Озеленение» закупит 11,7 млн луковиц тюльпанов для посадки осенью 2016 года. В перечне закупки более 100 сортов луковиц тюльпанов алого, белого, карамельного, кораллового, пурпурного оттенков, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике. Согласно планам мэрии, весной 2017 года на улицах столицы расцветут почти 12 млн тюльпанов.

toddwmac Тюльпаны

Как заявила заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Эльмира Султанова, стоимость закупки определена по результатам запроса рыночных предложений. «Порядка 60 млн цветов закупили и уже высадили летом в Москве», — уточнила она.

В ведомстве также сообщили, что общая площадь цветников в Москве за последние годы выросла с 870 до 900 тысяч квадратных метров. Каждый цветник имеет свой паспорт, на основании которого отбираются подходящие виды растений и формируется заявка на выращивание рассады. Самым крупным цветник Москвы считаются клумбы на Кутузовском проспекте возле Триумфальной арки (площадь составляет 5,9 тысячи квадратных метров).

Напомним, в 2016 году в городе также проводят работы по озеленению: было высажено более 200 новых кустарников и деревьев. Согласно планам мэрии осенью 2016 года высадят еще более 110 тысяч растений. В первую очередь будут восстанавливать поваленные стихией деревья. Общая стоимость работ составит около 199 млн рублей.

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Ранее власти Москвы признали, что в городе осуществляется вырубка деревьев. Как заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, посадка новых растений осуществляется в том же районе, где были вырублены растения.

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