Пекин, 25 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Государственное управление науки, техники и промышленности для национальной обороны КНР опубликовало первые изображения Земли, полученные со спутника «Гаофэнь-3», запуск которого состоялся 10 августа.

chinanews.com Снимок Земли со спутника «Гаофэнь-3»

На переданных изображениях запечатлены международный аэропорт Пекина, город Сямэнь провинции Фуцзянь, порт Тяньцзиня и четвертое по величине пресноводное озеро Хунцзэ. Все изображения были получены с помощью различных режимов съемки и полностью подтверждают работоспособность космического аппарата, пишет «Синьхуа».

Спутник «Гаофэнь-3», разработанный китайской Академией космической техники, способен генерировать радиолокационные изображения при любых погодных условиях и может работать круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, третий спутник комплексной системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Гаофэнь-3» был запущен 10 августа с космодрома Тайюань.