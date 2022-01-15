Бишкек, 25 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. За первые 7 месяцев 2016 года потери электроэнергии в распределительных сетях Киргизии составили 13%, что на 2% или на 188,5 млн кВт-ч меньше показателя за аналогичный период 2015 года. Об этом стало известно сегодня, 25 августа, в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке энергетических предприятий республики к грядущему осенне-зимнему периоду.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По словам начальника управления электроэнергии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (бывший Минэнергопром — ИА REGNUM ) Марата Чолпонкулова, в январе — июле 2015 года энергетические потери достигали 15,0% или 974,3 млн кВт-ч.

Также чиновник отметил, что благодаря своевременному выполнению ремонтных работ, в 2016 году удалось снизить количество аварийных отключений электроэнергии на 10%.

Затронул Марат Чолпонкулов и тему долговых обязательств потребителей перед энергетиками, отметив при этом, что с начала 2016 года дебиторская задолженность уменьшилась на 16%, а сбор денежных средств за использованную электроэнергию увеличился на 2,6%.

Кроме того, представитель энергетического ведомства заострил внимание на том, что за счет снижения на 86% потребления электроэнергии удалось уменьшить расход воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС (крупнейшая гидроэлектростанция Киргизии, производит до 70% вырабатываемой в республике электроэнергии — ИА REGNUM ).

Согласно данным за 24 августа 2016 года, объем воды в Токтогульском водохранилище достиг 16,87 млрд кубических метров, что на 4,5 млрд кубометров больше уровня, зафиксированного 24 августа 2015 года. «Увеличение объема воды связано, прежде всего, с существенным увеличением притока воды, который составил в среднем 116% от прошлого года и 128% от среднемноголетней приточности», — подытожил Марат Чолпонкулов.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2016 года правительство Киргизии поручило руководству распределительных энергокомпаний снизить уровень потерь электроэнергии до 12,5% — 13,5%, а также в срок до 1 июля 2016 года осуществить переход всех коммерческих абонентов на «умные электрические счетчики» с целью уменьшения дебиторской задолженности за использованное электричество.