Киев, 25 августа, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко в интервью, приуроченному к 25-летию независимости Украины, заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Киев будет продолжать пользоваться поддержкой США, и он рассчитывает на то же — в случае победы Хиллари Клинтон — кандидата от демократов. Таким образом Порошенко ответил на вопрос о ряде непопулярных на Украине заявлений Трампа о Крыме, передаёт СNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко и Арсений Ященюк

«Я рассчитываю на ответственный выбор американского народа, независимо от того, кто бы ни стал президентом — республиканец или демократ», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах готов рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России. «Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где они были прежде. И это тоже надо рассмотреть», — сказал он.

Слова Трампа вызвали возмущения украинской стороны. Так, бывший глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк раскритиковал высказывание Трампа. Заявление американца о Крыме и Путине вышло за всякие рамки внутренней политической кампании, считает украинский политик.