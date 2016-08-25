Киев, 25 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет взять под контроль всю Украину, чтобы возродить Российскую империю. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Донецк и Луганск (города в Донбассе под контролем ДНР и ЛНР) не нужны России. «Целью Путина является попытка дестабилизировать ситуацию в Украине. Им не нужен ни Донецк, ни Луганск. Они хотят, чтобы вся Украина была частью Российской империи, и они хотят дестабилизировать глобальную ситуацию с безопасностью в мире», — сказал Порошенко.

Глава украинского государства полагает, что это «абсолютно такая же ситуация, как российские бомбардировки в Алеппо». «У них есть только одна цель — мир должен быть менее стабильным, менее безопасным», — считает Порошенко.

Он обвинил власти России в «полном уничтожении послевоенной мировой системы безопасности, поскольку РФ является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций».

Президент также отметил, что за последние 14 дней в Донбассе погибли 13 украинских военнослужащих, 91 солдат получил ранения. При этом общее количество обстрелов позиций ВСУ составило 1400. Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 24 августа, в Донбассе в результате боевых действий погиб один солдат ВСУ, еще один военнослужащий получил ранения. В ДНР за прошедшие сутки погибла одна местная жительница, в ЛНР — потерь нет.