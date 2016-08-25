Москва, 25 августа, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Военнослужащие, служившие в подразделениях Украины до 18 марта 2014 г. на полуострове Крым, будут обеспечены жильем. Соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина был опубликован 24 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Обеспечивать военнослужащих — граждан РФ, проходящих военную службу по контракту в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, ранее проходивших военную службу в дислоцировавшихся (располагавшихся) до 18 марта 2014 г. на территории республики Крым и г. Севастополя воинских частях ВС, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, в органах военного управления и воинских формированиях республики Крым, а также службу в региональных органах Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, располагавшихся до 18 марта 2014 года на территориях республики Крым и г. Севастополя, жилыми помещениями», — говорится в тексте указа.

В документе также уточняется, что военным должны предоставить либо жилье, либо финансовые средства на его покупку или строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей высказались за выход из состава Украины.