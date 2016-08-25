Новосибирск, 25 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Самолет Airbus A330, следовавшей по маршруту Пекин — Шереметьево, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Толмачево». Рейс №203 приземлился в Новосибирске 25 августа в 11 часов по местному времени.

albert22278 Посадка самолета

Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, одной из пассажирок стало плохо и ей понадобилась неотложная медицинская помощь. К сожалению, спасти гражданку Сербии не удалось, прибывшая бригада скорой помощи констатирована ее смерть. Женщине было 57 лет.

По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.