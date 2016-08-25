Киев, 25 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Вчера, 24 августа, в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на всех основных участках фронта. ВСУ, армии ДНР и ЛНР продолжают использовать бронетехнику, 120, 122 и 152 мм артиллерию. Об этом 25 августа сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Фото:фото пресс-служба ГУ НП в Донецкой области Авдеевка

По словам военного ДНР, прошлой ночью подразделения ВСУ обстреляли позиции ополчения в населенных пунктах: Донецк (Петровский районы), Ясиноватая, Зайцево, Саханка и Коминтерново. «Вечером и ночью украинская сторона выпустила 75 артиллерийских снарядов и 210 мин по Ясиноватой, северной и западной окраинам Донецка, поселку Зайцево на севере Горловки и селам Саханка и Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР», — сказал ДАН источник.

При этом в Зайцево (под Горловкой) в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница 1966 года рождения. «Тяжелые осколочные ранения получила женщина 1966 года рождения. От полученных травм она скончалась в больнице», — уточнил военный.

В оперативном командовании ДНР также сообщают, что в результате вчерашних обстрелов минимум 14 жилых домов, в том числе многоквартирных, получили повреждения. «Пять жилых частных домов были повреждены ночью в результате обстрела со стороны ВСУ. В Никитовском районе Горловки повреждены семь многоквартирных домов, в Петровском районе Донецка повреждены два жилых дома», — добавил представитель командования.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала шесть обстрелов со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Логвиново, Молодежное и окраина пгт. Станично-Луганское (район памятника князю Игорю). При этом украинские войска использовали 152 мм артиллерию, 82 и 120 мм минометы. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 25 августа, спикер пресс-центра АТО, майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 85 раз нарушили режим прекращения огня. «Из них 38 раз — на Донецком, 22 — на Мариупольском и 25 — на Луганском направлениях», — уточнила Баранова.Она сообщила, что в Троицком и Луганском (Донецкое направление) украинские войска попали под огонь из тяжелой артиллерии калибра 122 мм и БМП, а в Авдеевке — из танковых орудий ВС ДНР. «По всей линии разграничения этого направления: Невельское — авдеевская промзона — Светлодарская дуга, противник вел обстрел из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия», — сказала Баранова. При этом позиции ВСУ в Семигорье были обстреляны из 152 мм артиллерии (60 снарядов).

«На Мариупольском направлении враг из 122 мм самоходных установок выпустил более 100 снарядов по Широкино. По позициям в Новогригорьевке, Широкино и Старогнатовке противник вел огонь из минометов 120 калибра, по Марьинке и Красногоровке применил калибр 82 мм», — рассказал Баранова.

По ее словам, позиции ВСУ в Калиново-Попасной, Новозвановке и Новотошковском (Луганщина) ВС ЛНР расстреливали из тяжелой артиллерии калибра 152 мм. В то же время при обстреле Крымского применялся 122 мм калибр и танк. «По Крымскому, Попасной и Станице Луганской враг вел минометный, гранатометный и пулеметный огонь, в Новоалександровке и Золотом огонь велся из гранатометов и пулеметов крупного калибра», — подчеркнула майор.

Кроме того, Покровский отдел полиции Донетчины информирует, что вчера утром ВС ДНР обстреляли железнодорожную станцию в Авдеевке (Донетчина, под контролем ВСУ). В частности, прямое попадание зафиксировано по трехэтажному зданию диспетчерского управления станции. Снаряд влетел в комнату, откуда осуществлялось управление подвижным составом. В результате повреждения оборудования управление на железной дороге было нарушено, поезда остановились. На месте обстрела работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа оперативное командование ДНР информировало о том, что этой ночью ВСУ планируют захватить Ясиноватую (Донетчина, под контролем ДНР). Для этого украинские силовики стянули к фронту под Авдеевкой тяжелое вооружение, бронетехнику и живую силу. «Противник активизировал свои действия в районе Авдеевки. По полученным данным, командование ВСУ планирует в эту ночь захватить Ясиноватую, выбив наши подразделения», — сказал собеседник агентства.

Представитель командования отметил, что намерения ВСУ подтверждаются разведданными, согласно которым около 20:00 было зафиксировано движение нескольких колон с личным составом и бронетехникой ВСУ в направлении Авдеевки.

Напомним, в июне в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорились до 1 июля отвести силы и тяжелое вооружение с линии соприкосновения в Донбассе. В частности, разведение сторон и отвод вооружений должны были пройти в трех направлениях: Станица Луганская, районы Петровского и Золотого. Противоборствующие стороны так и не согласовали условия разведения сторон.