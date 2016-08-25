Анкара, 25 августа, 2016, 10:50 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По меньшей мере еще девять турецких танков вошли на территорию севера Сирии 25 августа в рамках операции, целью которой являются уничтожение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на прилегающих к городу Джераблус территориях, а также предотвращение захвата курдами новых позиций у границ Турции, сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного официального лица Турции, на данный момент на территории Сирийской Арабской Республики находится более 20 танков Турции, на поддержку которых в случае необходимости могут быть направлены дополнительные танки и инженерная техника.

«Нам нужна строительная техника для открытия дорог… в ближайшие дни нам потребуется больше (такой техники). Мы также располагаем бронетранспортерами, которые могут быть использованы в ближайшее время. Мы можем развернуть их в случае необходимости», — отметил он.

Напомним, операция «Щит Евфрата», в рамках которой вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией, началась утром 24 августа. Как заявили официальные лица Анкары, целью операции является очищение приграничных территорий от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также остановка продвижения курдских вооруженных группировок, которые считаются в Турции террористическими.