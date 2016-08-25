Таллин, 25 августа, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена на крупнейшем острове Эстонии Сааремаа, уничтожению подлежат до трех тысяч животных. Об этом сегодня, 25 августа, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на Ветеринарный департамент страны.

(сс) Peggy_Marco Свинья

После обнаружения 19 августа на ферме в деревне Сакла волости Вальяла, где выращивались 2700 свиней, первых туш внезапно погибших животных были проведены анализы на наличие вируса АЧС, которые дали положительный результат. В окрестностях фермы введен карантин, всех животных уничтожат, а помещения продезинфицируют.

Глава ветеринарного отделения Сааремаа Тойво Юрисон сообщил, что по требованиям Еврокомиссии карантин будет введен на всей территории острова. Местные власти и государство при поддержке еврофондов проведут все санитарно-кордонные и профилактические работы, которые потребуют серьезных ресурсов. Сложность добавляет то, что туши уничтоженных животных для утилизации придется доставить с острова на материк на завод по переработке биоотходов.

Эксперты пытаются установить причину появления африканской чумы свиней на острове. Юрисон недоумевает, откуда пришел виру на свиноферму, так как в окрестных лесах не зафиксировано ни одного случая обнаружения мертвых диких кабанов — основных разносчиков вируса. Специалисты Сельхозакадемии Эстонии обещают дать ответ в начале сентября. Удивление Юрисона вызывает и тот факт, что жертвой вируса стала самая крупная, современная и безопасная с точки зрения защиты свиноферма Сааремаа, которая пару лет назад проходила строгий контроль ветеринарных служб для получения разрешения на экспорт живой свинины в Россию.

Напомним, с начала года это уже шестой по счету случай АЧС среди домашних свиней, однако ранее подобные случаи фиксировались только на материковой части страны.