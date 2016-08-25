Ярославль, 25 августа, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов призвал руководство Тутаевского района системно решать актуальные проблемы социально-экономической сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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В ходе рабочего визита в Тутаевский район, Дмитрий Миронов лично оценил обстановку в муниципальном образовании и провел точечную ревизию проблем, на которые поступают жалобы жителей. В частности, глава региона обратил внимание на ситуацию с некачественным ремонтом крыши в одном из многоквартирных домов на улице Комсомольской. Жалоба на бездействие управляющей компании поступила в Правительство области из управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации Президента Российской Федерации. Глава Тутаевского района Сергей Левашов сообщил, что взял этот вопрос под личный контроль, и пообещал, что в течение сентября все протечки будут устранены.

В целом же, отметил Дмитрий Миронов, тутаевцы считают самыми актуальными проблемами неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства и дорог и низкий уровень заработной платы. Такие данные были получены в ходе соцопроса.

«Чтобы решить эти проблемы, необходимо на системной основе осуществлять управленческую деятельность, в первую очередь — в экономической и инвестиционной сферах. Администрации района необходимо во взаимодействии с региональными органами исполнительной власти разработать конкретные мероприятия по увеличению доходов местного бюджета, развитию инфраструктуры, реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. Особого внимания заслуживают муниципальные дороги, а также дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним», — отметил врио губернатора Ярославской области.

При этом Дмитрий Миронов подчеркнул, что дальнейшая работа по улучшению социально-экономической ситуации необходима не только Тутаевскому району — ее должны проводить все органы местного самоуправления Ярославской области. В числе первостепенных задач, общих для руководителей районов, врио губернатора назвал подготовку школ к новому учебному году, организацию и проведение выборов 18 сентября, а также реализацию мероприятий, необходимых для благополучного прохождения отопительного периода.

«Жители всей Ярославской области ждут от нас конкретных дел по улучшению качества и уровня жизни в регионе», — резюмировал Дмитрий Миронов.