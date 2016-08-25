Хабаровск, 25 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт потребовал создать условия для того, чтобы регион мог сам обеспечивать себя кормами для животноводства. А в это время элитное стадо, приобретенное за бюджетные деньги, хотят пустить под нож. 700 коров, половина которых из Австралии, сильно истощены, и восстановить их силы уже невозможно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Pixel-Sepp Коровы

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В ходе инспекционной поездки по сельскохозяйственным районам края Вячеслав Шпорт остался недоволен тем, что львиную долю зернофуража сельхозпредприятия закупают в других регионах страны. Суммарные затраты хозяйств при этом составляют порядка 2 миллиардов рублей.

«Доля затрат на корма в конечной цене животноводческой продукции у нас занимает от 40 до 60%. Это очень существенно. Наиболее перспективные кормовые культуры для нашего климата — соя и кукуруза. Но для того чтобы их выращивать в больших объемах на наших полях и в конечном итоге обеспечить себя кормами, необходима земля. Такие ресурсы в нашем крае есть», — отметил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков.

Уже в 2017 году власти готовы предложить хабаровским сельхозпроизводителям готовые земельные угодья. Перед этим в регионе планируют провести масштабную инвентаризацию сельскохозяйственных земель. Региональные власти намерены войти в Федеральную целевую программу по развитию мелиорации, а фермерские хозяйства, которые займутся восстановлением ранее осушенных земель, смогут рассчитывать на компенсацию до 95% своих расходов из федерального бюджета.

Глава региона поручил разработать полный комплекс мер, связанных с обеспечением кормами, в течение 5−6 лет. «Деньги должны оставаться в крае, а не уходить в другие регионы», — подчеркнул Вячеслва Шпорт.

Между тем в крае сегодня сложилась критическая ситуация в одном из крупнейших животноводческих хозяйств. Хабаровская телекомпания «Губерния» вышла с тревожной новостью: элитных австралийских коров, несколько лет назад завезенных морем через порт Ванино, могут пустить под нож.

По словам специалистов, животные сильно истощены, поэтому вернуть им былую продуктивность уже не представляется возможным.

В селе Красицком Вяземского района голодают 700 коров. Почти половина из этих животных привезена из Австралии.

Мегаферма компании «Агро-Бизнес» была построена в 2008 году. Краевые власти возлагали на предприятие большие надежды — предполагалось, что элитные коровы будут давать до 15 литров молока в день.

Сегодня на предприятии введена процедура конкурсного управления. Вместо колоссальных прибылей мегаферма накопила долгов на 580 миллионов рублей.

Это уже не первый случай предсмертного состояния австралийских буренок в Хабаровском крае. В 2011 году следователи Следственного комитета разбирались в истории с падежом 63 коров. Правоохранители подозревали чиновников регионального Минсельхоза в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей.

В 2012 году в гибели элитного скота разбиралась краевая прокуратура. Фермеры жаловались, что цены на элитный австралийский скот явно завышены.

Сегодня под нож могут пойти более 700 коров. Конкурсный управляющий и экс генеральный директор винят в истощении животных друг друга. Между тем на землях мегафермы, молочное стадо которой находится в буквальном смысле «между жизнью и смертью», уже планируют создать свиноводческий комплекс.