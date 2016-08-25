Таллин, 25 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Военная эскалация на востоке Украины и провокация в Крыму показывают, что Россия пока не готова к мирному разрешению конфликта. Об этом премьер-министр Эстонии, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас заявил на встрече в Таллине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 августа, в Госканцелярии страны. Рыйвас призвал Германию продолжить политику антироссийских санкций, так как «Европа не должна забывать про Украину и должна придерживаться общей позиции в отношении антироссийских санкций».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам главы Кабинета министров Эстонии, до тех пор, пока Россия «не начнет соблюдать Минские соглашения», нельзя говорить о смягчении санкций. При этом Рыйвас высказал убеждение, что Эстония и Германия одинаково воспринимают происходящее на Украине и на восточном фланге НАТО: «Наши представления о будущем Европы, необходимости укрепления безопасности в восточном крыле НАТО и конфликте между Россией и Украиной очень схожи».

На встрече с Меркель Рыйвас подчеркнул важность продолжающихся почти четверть века отношений между Эстонией и Германией, которые «трудно измерить словами». Он призвал Германию объединить свою экономическую мощь с инфотехнологическими знаниями Эстонии для подъема экономики всего Евросоюза: «Инфотехнологическую смекалку Эстонии и промышленную мощь Германии следует превратить в двигатель, который придаст новый импульс всей европейской экономике».