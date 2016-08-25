Пекин, 25 августа, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz сообщил об официальном старте продаж удлиненной версии Mercedes-Benz E-Class, разработанной специально для китайского рынка.

autohome.com.cn Mercedes-Benz E-Class L

Сборка новинки от Mercedes-Benz будет осуществляться в КНР на совместном предприятии Beijing-Benz. Автомобиль появится на рынке в двух версиях: стандартной (E200L) и спортивной (E300L). Главным различием между спортивной и «обычной» версией станет двигатель, кроме того незначительно изменится экстерьер седана — в спортивной версии будут установлены колеса большего диаметра и более «агрессивная» решетка радиатора, пишет «Тайпин цичэ».

Спортивный Mercedes-Benz E-Class L будет оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем, мощностью 245 л.с. Классическая комплектация получит 184-сильный мотор. Вне зависимости от двигателя, обе версии будут оснащены 9-ступенчатым «автоматом».

Дизайн интерьера и экстерьера не отличается от стандартного Mercedes-Benz E-Class, изменились лишь физические габариты седана — он стал длиннее на 11 см.

Заявленная стоимость новинки составляет 436,8 тыс. юаней за базовую комплектацию и 498,8 тыс. за спортивную модель.