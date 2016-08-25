Красногорск, 25 августа, 2016, 10:47 — ИА Регнум. До конца 2016 года в Московской области будет завершено строительство 25 школ и двух спортивных пристроек. Таким образом власти региона обещают справиться с продолжающимся обучением детей во вторую смену. По словам министра строительного комплекса Сергея Пахомова, на сегодняшний день в области уже создано около 12 тысяч учебных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«В 2016 году Министерство строительного комплекса планирует ввести в эксплуатацию 25 общеобразовательных учреждений и 2 пристройки спортивного назначения. Переход на одну смену позволит детям и родителями рационально распределять время для занятий, отдыха и дополнительного образования», — отмечают в министерстве.

Как поясняет Пахомов, в области уже завершено строительство 14 школ на 11 665 учебных мест. В строительство этих образовательных учреждений было вложено 19,4 млрд рублей, в том числе 15,3 млрд рублей из средств инвесторов.

До конца года планируется ввести еще 11 школ в Ленинском, Наро-Фоминском, Одинцовском и Раменском районах, а также в Реутове, Химках, Домодедове, Коломне и Подольске.

«С 2013 по 2015 год на территории Московской области было построено 55 средних общеобразовательных школ. В текущем году завершится строительство 25 объектов. И в планах на 2017 года построить еще 22 общеобразовательных учреждения. Таким образом, за 5-летний период в области планируется построить более 100 образовательных учреждений. В общей сложности в этих школах будет создано более 52 000 учебных мест», — заключил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, 57 тысяч школьников Московской области продолжают обучаться во вторую смену. Эта проблема остается «главным вызовом» региона. Тем временем в ряде муниципалитетов области отмечают появление не только второй, но и третьей смены. Так, в Ногинске бурное строительство жилья и отсутствие социальной инфраструктуры вынудило местных школьников заканчивать школьные занятия после семи часов вечера. Родители школьников в Серпуховском районе в мае объявили голодовку — в местной школе не хватает мест: дети также обучаются вечером.