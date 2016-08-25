Калуга, 25 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум.



Пресс-служба директора УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Почтовая карточка, погашенная специальным художественным штемпелем

240-летию учреждения Калужской губернии посвящена экспозиция выставки, которая открылась в Музейно-краеведческом центре «Дом Г.С. Батенькова»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM кураторы выставки, с помощью подлинных экспонатов они пытаются показать современникам историю Калужской земли до XVII века. 24 августа 1776 года состоялся указ императрицы Екатерины II Правительствующему Сенату об учреждении Калужской губернии. С этого момента начинается история Калужской губернии (наместничества), а впоследствии — Калужской области, как административно-территориальной единицы Российского государства.

Касаясь XVIII века, выставка отражает жизнь различных социальных слоев дореформенной Калуги, приезд императрицы Екатерины II, учреждение Калужской губернии и изменения, которые произошли в облике и жизни города в ходе реформы.

Среди экспонатов: портреты императрицы в калужском кокошнике и наместника М.Н. Кречетникова, написанные в последней четверти XVIII века, часы, подаренные Екатериной II в память открытия Калужского наместничества, исторические планы Калуги и наместничества, герб города Калуги.

Здесь помещен и орден Ленина, которым указом президиума Верховного совета СССР была награждена 25 июля 1967 года Калужская область. Музейные предметы дополнены документами, относящимися к учреждению губернии и другим вехам истории Калуги. Их предоставил для экспонирования Государственный архив Калужской области.

Между тем, в рамках выставки, состоялось специальное гашение почтовой карточки, посвященной 240-летию со дня учреждения Калужской губернии. По заказу Калужского филиала Почты России выпущен специальный художественный штемпель, ведущим элементом оформления которого стали кованые фонари входных дверей усадьбы П.М. Золотарева. На почтовой карточке изображен портрет первого Государева наместника М.Н. Кречетникова и фото Каменного моста — одной из главных достопримечательностей Калуги.

«Эта почтовая карточка открывает серию «Калуга 650 лет. Вехи истории», которая будет выпускаться до 2021 года и отразит важные исторические события в истории развития Калуги и области», — заявил заместитель директора УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Борис Бессонов.