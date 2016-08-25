Москва, 25 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Мужчина, захвативший 24 августа заложников в отделении Citibank в центре Москвы, рассказал на допросе о целях своего нападения. Об этом, как передает RT, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЧП

«Мужчина сообщил следователям на допросе, что не хотел убивать захваченных им заложников в банке в центре Москвы, — говорит она. — По его словам, он всего лишь хотел привлечь внимание к своей проблеме».

При этом Иванова добавила, что следователи намерены добиваться ареста подозреваемого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некий бизнесмен с привязанным к груди предметом вошел в отделение Citibank в центре Москвы 24 августа. Мужчина угрожал взорвать здание, держал 4-х заложников. Со злоумышленником вступили в переговоры сотрудники полиции.

Чуть позже мужчина освободил заложников и сдался властям. «Бомба», которой он угрожал взорвать здание, оказалась муляжом.

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