Калуга, 25 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум.



Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Предложения по дальнейшему совершенствованию образовательной среды внес 24 августа на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. На заседании обсуждалось развитие сферы образования.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального правительства, губернатор Анатолий Артамонов заявил на заседании президиума, что Калужская область успешно прошла отбор государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях. С учётом демографической перспективы до 2025 года в области планируется создать почти 18 тысяч новых школьных мест.

Также, по мнению калужского губернатора, учитывая, что строительство школ требует больших финансовых затрат, важно рассмотреть вопрос о возможности снижения доли регионального софинансирования программы с 30 до 10 — 15%. Дальнейшая поддержка федерального центра — продление срока предоставления субсидий и увеличение объемов финансирования — необходимы также для строительства спортивных объектов в сельских школах, организации в школах доступной среды для инвалидов и для создания новых мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года после капитального ремонта в калужском регионе вводится в эксплуатацию корпус средней общеобразовательной школы № 1 поселка Товарково Дзержинского района и здание начальной школы-детского сада в микрорайоне Ромодановские дворики Калуги. До конца этого года, в рамках региональной программы по строительству школ, в калужском микрорайоне «Кошелев» появится общеобразовательная школа на 1360 мест.

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