Тверь, 25 августа, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В Твери различного рода «рюмочные» и «закусочные», возможно, вскоре исчезнут из жилых домов. О том, какие меры необходимо предпринять для решения проблемы, говорилось 24 августа на совещании в администрации Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. В совещании участвовали не только чиновники и депутаты, но и представители УМВД и санитарные врачи.

Ян Стен. Вино

На совещании отмечалось, что на данный момент мэрия не обладает необходимыми полномочиями для регулирования работы подобных заведений: ограничения на продажу алкоголя устанавливает Заксобрание, функцию лицензионного контроля за розничной продажей алкоголя выполняет Минконтроля, за соблюдением санитарных норм следит Роспотребнадзор, за правопорядком — полиция.

«У администрации города сегодня нет даже полномочий по ведению реестра заведений общепита, — подчеркнул глава администрации Твери Юрий Тимофеев. — Со своей стороны, мы можем только определять границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголя».

Год назад, в июне 2015 года, такие границы определены были: муниципалитет запретил торговлю алкоголем на расстоянии 150 м от детских учреждений. Однако позже это расстояние сократили до 30 — после вмешательства уполномоченного по правам предпринимателей в Тверской области и прокуратуры Центрального района.

«Нужно внести изменения в закон Тверской области, установив запрет на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в нежилых помещениях многоквартирных домов — за исключением ресторанов и кафе. Подобная практика уже действует в Калужской области, — предложил глава администрации Твери. — Также необходимо ограничить время работы «рюмочных» — с 10:00 до 22:00 (за исключением ресторанов и кафе). Для этого нужно четко детализировать признаки таких заведений и внести соответствующие изменения в областной закон. И третье — целесообразно создать рабочую группу по проверке «рюмочных» на предмет их соответствия лицензионным требованиям и требованиям СанПина».

«На всех встречах с населением, которые мы проводим, жители говорят: «Нам не нужны рюмочные, примите меры к их закрытию», — рассказал депутат Тверской городской думы Вадим Рыбачук. — Поэтому мы должны, четко соблюдая закон, сделать все возможное, чтобы ввести мораторий на такие заведения».

Заседание рабочей группы состоится 26 августа. А вот проект регионального закона, в случае, если он будет разработан и внесен, рассмотрит уже, скорее всего Заксобрание нового созыва.

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Различного рода «рюмочные», «разливочные», «пивные» стали настоящей проблемой для жителей большинства крупных городов. Подобные заведения открываются в выкупленных квартирах на первых этажах жилых домов, при этом предприниматели далеко не всегда заботятся о цивилизованных условиях для своих клиентов. Страдают же, прежде всего, жители этих домов. В последнее время власти целого ряда регионов обратили внимание на эту проблему. Так, в июле этого года депутаты Заксобрания Ульяновской области одобрили вынесли на рассмотрение законопроект, запрещающий размещать питейные заведения в жилых домах. Законопроект предусматривает запрет на торговлю алкоголем в точках общепита, где менее шести столов, нет санузлов, раковин и собственного производства продукции питания. Если закон будет принят, закрыться могут 357 точек, в том числе «распивочных» на первых этажах жилых домов. В Рязанской области запрет на рюмочные в жилых домах приняли еще в 2013 году. Правда, по данным местных журналистов, бизнес тут же нашел лазейку — и «переквалифицировал» заведения в кафе. Впрочем, изменилась только вывеска, суть осталась той же. В Самарской области изменения в законодательстве приняли в 2015 году — здесь запрещена продажа алкоголя в торговых объектах, с площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. метров, а также без зала обслуживания, расположенных на первых, в цокольных и подвальных этажах жилых домов. Кроме того, в регионе полностью запретили торговлю алкоголем по воскресеньям после 17:00. Запрет о размещении рюмочных в жилых домах несколько месяцев назад был принят в Калужской области.