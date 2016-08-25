Токио, 25 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Японский водитель, игравший во время движения в набирающую популярность интернет-игру Pokemon GO, сбил двух пожилых женщин, одна из которых скончалась от травм, несовместимых с жизнью. Ещё одна женщина находится после аварии в тяжёлом состоянии, сообщает агентство Дзидзи Пресс.

Eduardo Woo Игра Pokemon Go на смартфоне

Скончавшейся женщине было 72 года. Отмечается, что эта смерть — первая в Японии по вине игрока в Pokemon GO. Второй женщине, которую сейчас пытаются спасти врачи — 60 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таиланде решили вести отлов «ловцов покемонов». Для этого будет создан специальный отряд из 50 сотрудников, «вооружённых» телефонами и воздушными шарами с изображениями покемонов. Цель — сократить число несчастных случаев, вызванных действиями игроков в Pokemon GO.

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Напомним, Pokemon GO разработана американской компанией Niantic совместно с японской The Pokеmon Company. Официальный релиз игры состоялся 6 июля 2016 года в США, Новой Зеландии и Австралии. До конца июля игра вышла в 32 странах Европы, Канаде, Гонконге и Японии, а в начале августа — в странах Латинской Америки.